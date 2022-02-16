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РФ поддерживает включение Бразилии в список постоянных членов Совбеза ООН — Лавров

15:12 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия подтвердила, что выступает за включение Бразилии в список постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил журналистам в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой и российско-бразильских консультаций в формате «2+2» министров обороны и министров иностранных дел двух стран.

«Мы сегодня говорили о нашем сотрудничестве в ООН. Сейчас Бразилия является непостоянным членом Совета Безопасности. Мы сегодня подтвердили, что РФ подтверждает свою поддержку кандидатуре Бразилии и на постоянную прописку в Совете Безопасности в контексте расширения членского состава этого органа за счет дополнительных мест развивающимся странам Латинской Америки, Азии и Африки», — сказал министр.

Лавров также отметил, что Москва и Бразилиа ведут тесное сотрудничество в ООН по вопросам безопасности. «Мы тесно взаимодействуем в ООН по самым разным направлениям, которые касаются укрепления международной безопасности, урегулирования региональных конфликтов, обеспечения безопасности космической деятельности и недопущения вывода оружия в космос, — добавил он. — Также мы сотрудничаем и по вопросам укрепления Конвенции по запрещению химического оружия без попыток размыть ее ключевые положения».

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