Подполковник Дамиба принял присягу в качестве президента Буркина-Фасо

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер захвативших в Буркина-Фасо власть военных подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба приведен в среду к присяге в качестве президента страны. Об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП).

«Я клянусь сохранять, уважать и обеспечивать соблюдение конституции Буркина-Фасо», — заявил Дамиба, принимая присягу. Он прибыл на церемонию в мундире и красном армейском берете.

Церемония прошла в здании Конституционного совета (КС) в присутствии его членов и нескольких десятков приглашенных, среди которых не было ни одного зарубежного представителя, передает новостной портал «Буркина-24». Прямую трансляцию инаугурации вел государственный телеканал Ар-ти-би. После присяги Дамибе были вручены как новому главе государства знаки великого магистра ордена Буркина-Фасо.

Решение о том, что Дамиба является президентом Буркина-Фасо, было принято Конституционным советом страны и обнародовано 10 февраля. В своем постановлении КС отметил, что пост президента Буркина-Фасо оказался вакантным в момент, когда 24 января на тот момент глава государства Рок Марк Кристиан Каборе представил письменное обращение о своей отставке. КС указал, что именно с этой даты началось президентство подполковника Дамибы. Ранее созданное военными в момент захвата власти «Патриотическое движение за охрану и восстановление» (ПДОВ) объявило 31 января о том, что Дамиба стал президентом Буркина-Фасо, главой государства и верховным главнокомандующим.

Военные подняли мятеж в Буркина-Фасо 23 января и через сутки захватили власть. Они объявили об отстранении президента страны Каборе, приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента. Действие Конституции Буркина-Фасо было восстановлено 31 января одновременно с публикацией «Основополагающего закона ПДОВ». Конституционный совет Буркина-Фасо состоит из 10 человек. Мятежники не отменяли его полномочий, которые состоят в надзоре за исполнением конституции и выборами.