Госдума приняла закон об изъятии коррупционных денег чиновников

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий ужесточение антикоррупционного законодательства в части распространения возможности обращения в доход государства денег на счетах чиновников, если сумма превышает доход госслужащего за три года.

Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в законы «О противодействии коррупции» и «О банках и банковской деятельности».