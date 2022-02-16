Госдума приняла закон об изъятии коррупционных денег чиновников
17:00 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий ужесточение антикоррупционного законодательства в части распространения возможности обращения в доход государства денег на счетах чиновников, если сумма превышает доход госслужащего за три года.
Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в законы «О противодействии коррупции» и «О банках и банковской деятельности».
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