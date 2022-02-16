Запад ведет против России операцию в рамках гибридной войны — СБ РФ
17:12 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад ведет против России тщательно спланированную информационную операцию в рамках концепции «гибридной войны». Такую оценку происходящего заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов изложил в интервью «Российской газете».
«По существу, в отношении России проводится тщательно спланированная комплексная, многоплановая информационная операция в рамках столь любимой на Западе концепции „гибридной войны“, — отметил он.
Попов напомнил, что такая же картина наблюдалась накануне американского вторжения в Ирак. «Те же „неопровержимые данные разведки“ о наличии у Ирака оружия массового поражения, незабываемая пробирка в руках Колина Пауэлла (госсекретаря США в 2001–2005 гг. — прим. ТАСС) на заседании Совета Безопасности ООН», — пояснил он.
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