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В России замедляются темпы роста заболеваемости ковидом — Мурашко

17:40 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы роста заболеваемости ковидом в России замедляются, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы действительно видим некоторое замедление темпов прироста числа новых пациентов, но это мы говорим только о темпах», — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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