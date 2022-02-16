В России замедляются темпы роста заболеваемости ковидом — Мурашко

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы роста заболеваемости ковидом в России замедляются, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы действительно видим некоторое замедление темпов прироста числа новых пациентов, но это мы говорим только о темпах», — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.