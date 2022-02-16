В Подмосковье появятся еще более 60 «Макдоналдсов»
18:29 16.02.2022
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Фото пресс-службы правительства
Московской области
В области работают уже 142 «Макдоналдса». Ежедневно в них приходят около 300 тыс. посетителей. Трудятся здесь свыше 25 тыс. человек. Запланированное расширение сети – это еще плюс 6 тыс. рабочих мест. А также дополнительные налоги: в прошлом году они пополнили бюджет области более чем на 840 млн руб.
«Мы находимся в постоянном контакте с ООО «Макдоналдс» и примем активное участие в подборе земельных участков, – рассказал по итогу встречи министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. – Что касается продукции: уже сейчас доля подмосковных продуктов и упаковки, поставляемых в «Макдоналдс», составляет порядка 40%».
Подмосковье – крупнейший поставщик для предприятий «Макдоналдс» в России. Мясные полуфабрикаты, сыр, молочные смеси для мороженого, салатно-овощная продукция, бумажная потребительская упаковка – все это направляется во многие регионы.
«На сегодняшний день общий объем инвестиций в развитие сети на территории региона составляет 12 млрд руб. Дополнительно планируется инвестировать еще 7 млрд руб.», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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