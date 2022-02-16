В Подмосковье появятся еще более 60 «Макдоналдсов»

18:29

Фото пресс-службы правительства

Московской области

В Московской области появятся еще более 60 ресторанов «Макдоналдс». Это станет результатом соглашения, которое подписали в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Андрей Воробьёв и гендиректор компании Марк Карена. Реализацию проекта губернатор обсудил с руководством сети ресторанов быстрого обслуживания.

В области работают уже 142 «Макдоналдса». Ежедневно в них приходят около 300 тыс. посетителей. Трудятся здесь свыше 25 тыс. человек. Запланированное расширение сети – это еще плюс 6 тыс. рабочих мест. А также дополнительные налоги: в прошлом году они пополнили бюджет области более чем на 840 млн руб.

«Мы находимся в постоянном контакте с ООО «Макдоналдс» и примем активное участие в подборе земельных участков, – рассказал по итогу встречи министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. – Что касается продукции: уже сейчас доля подмосковных продуктов и упаковки, поставляемых в «Макдоналдс», составляет порядка 40%».

Подмосковье – крупнейший поставщик для предприятий «Макдоналдс» в России. Мясные полуфабрикаты, сыр, молочные смеси для мороженого, салатно-овощная продукция, бумажная потребительская упаковка – все это направляется во многие регионы.

«На сегодняшний день общий объем инвестиций в развитие сети на территории региона составляет 12 млрд руб. Дополнительно планируется инвестировать еще 7 млрд руб.», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.