Новая боевая группа НАТО будет дислоцирована в Румынии

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры обороны стран НАТО приняли решение о развертывании новой боевой группы альянса в Румынии. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

«Министры решили рассмотреть новые варианты, включая развертывание новых боевых групп в восточной и юго-восточной части, в частности в Румынии. Я приветствую инициативу Франции вести эту группу», — сказал он.