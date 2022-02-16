Новая боевая группа НАТО будет дислоцирована в Румынии
19:25 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Министры решили рассмотреть новые варианты, включая развертывание новых боевых групп в восточной и юго-восточной части, в частности в Румынии. Я приветствую инициативу Франции вести эту группу», — сказал он.
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