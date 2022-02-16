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НОВОСТИ

Новая боевая группа НАТО будет дислоцирована в Румынии

19:25 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры обороны стран НАТО приняли решение о развертывании новой боевой группы альянса в Румынии. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

«Министры решили рассмотреть новые варианты, включая развертывание новых боевых групп в восточной и юго-восточной части, в частности в Румынии. Я приветствую инициативу Франции вести эту группу», — сказал он.

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