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НОВОСТИ

У НАТО не планов размещать наступательные системы в Украине - Столтенберг

19:35 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не имеет планов развертывания наступательных систем на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в среду в рамках встречи министров обороны альянса.

«Мы не собираемся разворачивать наступательных систем на Украине», — заявил он, повторив тезис, что «НАТО является оборонительным союзом».

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