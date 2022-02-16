У НАТО не планов размещать наступательные системы в Украине - Столтенберг

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не имеет планов развертывания наступательных систем на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в среду в рамках встречи министров обороны альянса.

«Мы не собираемся разворачивать наступательных систем на Украине», — заявил он, повторив тезис, что «НАТО является оборонительным союзом».