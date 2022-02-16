У НАТО не планов размещать наступательные системы в Украине - Столтенберг
19:35 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы не собираемся разворачивать наступательных систем на Украине», — заявил он, повторив тезис, что «НАТО является оборонительным союзом».
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