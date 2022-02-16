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Псаки: Мы считаем, нападение возможно в любой момент

21:50 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления России об обнаружении массовых захоронений мирных жителей в Донбассе могут быть дезинформацией. С таким утверждением выступила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об обнаружении массовых захоронений погибших при обстрелах мирных жителей Донбасса. Одна из журналисток попросила Псаки прокомментировать эту информацию. «Мы находимся в том промежутке времени, когда, как мы считаем, нападение возможно в любой момент, [мы также полагаем, что] ему будет предшествовать сфабрикованный предлог, который РФ использует для вторжения. <…> Они могут включать, но не ограничиваться сообщением, о котором вы говорите, утверждениями о провокациях в Донбассе, ложными сообщениями государственных СМИ», — заявила Псаки.

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