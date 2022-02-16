Псаки: Мы считаем, нападение возможно в любой момент
21:50 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об обнаружении массовых захоронений погибших при обстрелах мирных жителей Донбасса. Одна из журналисток попросила Псаки прокомментировать эту информацию. «Мы находимся в том промежутке времени, когда, как мы считаем, нападение возможно в любой момент, [мы также полагаем, что] ему будет предшествовать сфабрикованный предлог, который РФ использует для вторжения. <…> Они могут включать, но не ограничиваться сообщением, о котором вы говорите, утверждениями о провокациях в Донбассе, ложными сообщениями государственных СМИ», — заявила Псаки.
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