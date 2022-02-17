Почти на 15% выросла по РФ плата за капремонт

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средний размер платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2022 год вырос в России почти на 15% — до 9,5 руб. за квадратный метр. В 17 регионах уровень вознаграждения не изменился, предоставил ТАСС в четверг в Ассоциации исполнения заявки на капитальный ремонт многоквартирных домов (АРОКР).



«Средневзвешенный по площади многоквартирных домов размер взноса на капитальный ремонт в размере 9,49 руб. за квадратный метр, по сравнению с прошлым годом размер увеличенного призового фонда в Российской Федерации вырос на 14,9%», — сказали в ассоциации.



Так, например, размер взноса на капитальный ремонт, установленный на 2022 год, увеличен на 2 рубля 5 копеек. Рост платы не произошел в 17 регионах России: Ингушетия, Кабардино-Балкария, Республика Марий Эл, Амурская, Иркутская, Калининградская, Кировская, Курганская, Мурманская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тульская, Тюменская области, Камчатский и Хабаровский края. В семи регионах размер вознаграждения вырос более чем на 2 рубля: Новосибирская область — 2,04 руб., Якутия — 2,05 руб., Орловская область — 2,63 руб., Ульяновская область — 2,90 руб., Московская область — 2,93 руб., Сахалинская область — 3,20 руб., Омская область — 4,73 руб.



