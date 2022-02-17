Ситуацию с ростом цен на отопление для населения проанализируют в ФАС
09:20 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства», — говорится в сообщении.
Если, по мнению гражданина, цена в итоговой квитанции за жилищно-коммунальные услуги завышена из-за неправильных расчетов, ему следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию, отметили в ФАС.
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