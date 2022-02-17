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Ситуацию с ростом цен на отопление для населения проанализируют в ФАС

09:20 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует появившуюся информацию об удорожании отопления для граждан в части соответствия антимонопольному и тарифному законодательству, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

«Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства», — говорится в сообщении.

Если, по мнению гражданина, цена в итоговой квитанции за жилищно-коммунальные услуги завышена из-за неправильных расчетов, ему следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию, отметили в ФАС.

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