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Борщевой набор подорожал вдвое за пять лет

10:05 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продукты для борщевого набора подорожали вдвое с января 2017 г. по январь 2022 г., следует из данных Росстата.

Капуста за пять лет подорожала с 18,46 руб. до 59,96 руб., морковь — с 26,98 руб. до 48,37 руб., репчатый лук — с 22,43 руб. до 31,4 руб., свекла — с 22,52 руб. до 45,22, руб. картофель — с 20,8 руб. до 48,24 руб.

В январе Минсельхоз сообщал, что посевные площади в РФ в 2022 г. будут увеличены. По прогнозу ведомства, овощи открытого грунта в 2022 году будут посеяны на 196,6 тыс. га (+7,9%), а картофель посажен на 298,7 тыс. га (+6,7%).

Как пояснили в Минсельхозе, наращивание производства овощей «борщевого набора» является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности страны. В среднем за последние 5 лет урожай овощей открытого грунта в нашей стране стабильно превышает 5 млн тонн, ежегодно обновляется рекорд по производству в зимних теплицах. Несмотря на сложные погодные условия, в прошлом году в организованном секторе накопано порядка 6,7 млн тонн картофеля и около 6,8 млн тонн овощей. При этом потенциал развития этих подотраслей, по оценке ведомства, существенно выше.

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