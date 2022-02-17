РПЦ напоминает африканцам о прекрасных годах Советского Союза

10:20 Источник: Интерфакс

Глава экзархата Русской православной церкви в Африке митрополит Леонид рассказал, что планирует визиты в несколько африканских стран, руководство которых уже поддержало создание приходов РПЦ на континенте.

"Уже планируются несколько моих визитов в несколько африканских стран, где будут прежде всего запланированы встречи с президентами, с премьер-министрами, с главами дипломатических ведомств. Многие из них позитивно оценили открытие Африканского экзархата", - сказал архиерей в среду в онлайн-лектории.

Митрополит Леонид отметил, что в целом на континенте позитивно настроены по отношению к РПЦ. "Мы заходим с любовью, заходим с радостью, и люди вспоминают те годы Советского Союза, когда мы растили прекрасных специалистов по различным направлениям", - заметил он.

При этом основной задачей Русской церкви в Африке он назвал подготовку епископата из числа местных жителей. "Наша основная задача - готовить африканский епископат, готовить священников, диаконов и, конечно, прежде всего, епископов. Но мы понимаем: чтобы подготовить достойного архиерея – на это нужно и время, и силы, и соответствующее образование, и мы уже стали этим плотно заниматься", - сказал иерарх.