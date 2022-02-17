РПЦ напоминает африканцам о прекрасных годах Советского Союза
10:20 17.02.2022 Источник: Интерфакс
Глава экзархата Русской православной церкви в Африке митрополит Леонид рассказал, что планирует визиты в несколько африканских стран, руководство которых уже поддержало создание приходов РПЦ на континенте.
"Уже планируются несколько моих визитов в несколько африканских стран, где будут прежде всего запланированы встречи с президентами, с премьер-министрами, с главами дипломатических ведомств. Многие из них позитивно оценили открытие Африканского экзархата", - сказал архиерей в среду в онлайн-лектории.
Митрополит Леонид отметил, что в целом на континенте позитивно настроены по отношению к РПЦ. "Мы заходим с любовью, заходим с радостью, и люди вспоминают те годы Советского Союза, когда мы растили прекрасных специалистов по различным направлениям", - заметил он.
При этом основной задачей Русской церкви в Африке он назвал подготовку епископата из числа местных жителей. "Наша основная задача - готовить африканский епископат, готовить священников, диаконов и, конечно, прежде всего, епископов. Но мы понимаем: чтобы подготовить достойного архиерея – на это нужно и время, и силы, и соответствующее образование, и мы уже стали этим плотно заниматься", - сказал иерарх.
Новости
- 10:37 17.02.2022
- Сбер стал лучшим работодателем России
- 10:32 17.02.2022
- Онкозаболевания остаются в числе самых частых причин смерти в России — Голикова
- 10:05 17.02.2022
- Борщевой набор подорожал вдвое за пять лет
- 10:00 17.02.2022
- Обстановка на линии соприкосновения существенно обострилась — Народная милиция ЛНР
- 09:32 17.02.2022
- Путин победил в геополитической гонке с США и Европой - The Telegraph
- 09:20 17.02.2022
- Ситуацию с ростом цен на отопление для населения проанализируют в ФАС
- 09:10 17.02.2022
- Валиева упала на тренировке, исполняя произвольную программу
- 09:00 17.02.2022
- Все население Гонконга будет протестировано на коронавирус - СМИ
- 08:30 17.02.2022
- США не могут объективно оценить ситуацию вокруг Украины из-за антироссийской истерии - посольство
- 08:20 17.02.2022
- Исследования вакцины от коронавируса для подростков не выявили серьезных побочных реакций
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать