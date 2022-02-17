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Сбер стал лучшим работодателем России

10:37 17.02.2022

Сбер стал лучшим работодателем России по результатам рейтинга HeadHunter: занял первое место среди крупнейших компаний и набрал максимальный совокупный балл – 126,4.

В рейтинге 2021 года Сбер показал рост и наивысшие показатели по всем трем параметрам оценки: развитость HR-процессов, опрос соискателей и уровень eNPS. Большинство сотрудников готовы рекомендовать Сбер своим друзьям и знакомым как привлекательное место работы.

Самые высокие результаты в рейтинге завоевали и компании экосистемы Сбера: у 2ГИС и Okko первые места в категории крупных и средних компаний, Rambler и СберМаркетинг вошли в топ-10.

По итогам 2021 года Сбер стал одной из самых успешных российских компаний: годовая прибыль составила свыше 1,2 трлн руб., сервисами Сбера сегодня пользуются более 100 млн розничных и 3 млн корпоративных клиентов. Выручка нефинансовых бизнесов экосистемы Сбера увеличилась в прошлом году в 3 раза, а количество технологических внедрений и изменений стало рекордным на рынке ИТ-компаний и превысило 1 млн.

В 2021 году Сбер провел ряд важных изменений, чтобы сохранить и усилить команду, в которой трудится почти 300 тыс. человек: запустил программу вознаграждения акциями для ключевых руководителей, предложил сотрудникам беспрецедентную льготу по снижению на 4 п.п. ставки по ипотеке, предоставил возможность работать из другого региона и ввёл саббатикал для реализации личных планов и психологической перезагрузки. Каждый сотрудник получил доступ к бесплатной подписке СберПрайм+.

В Сбере – уникальная культура непрерывности обучения, в фокусе расширение возможностей для построения карьеры и самореализации: популярны детско-родительские программы, семейные выходные, «Зеленый марафон», инициатива «Сбереги Планету», в волонтерском движении участвуют более 15 тыс. человек.

В 2021 году 23 тыс. сотрудников прошли переобучение, приобрели новые навыки, повысили свою ценность и стали работать по иной, более востребованной специальности. На совместных программах с вузами в 2021 году актуальные профессии получили 60 тыс. студентов.

«Сбер – это место, где люди имеют значение. Мы стараемся делать всё, чтобы наши сотрудники были благополучны и имели все возможности для самореализации, – отметила старший вице-президент, руководитель HR Сбера Наталья Дудина. – 2021 год показал, что мы движемся в правильном направлении. Это подтвердили и финансовые результаты работы, и опрос вовлеченности наших сотрудников. Мы рады, что стали лучшими в крупнейшем рейтинге работодателей. Для нас очень ценно мнение сотрудников и тех, кто хочет присоединиться к нашей команде».

«Лучший работодатель» по версии HeadHunter – самый масштабный в России рейтинг по количеству компаний-участниц и объему исследования. В 2021 году в нем заявилось 1,9 тыс. компаний, из них 783 стали финалистами. За лучших работодателей свои голоса отдало 70 тыс. соискателей, а на платформе HeadHunter опрос eNPS прошло 249 тыс. сотрудников.

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