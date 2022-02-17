0
0
139
НОВОСТИ

Санкции против России будут иметь "глобальные последствия" - Минфин США

11:20 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что санкции против России в случае гипотетического вторжения на Украину будут иметь "глобальные последствия".

"Очевидно, что мы хотим, чтобы [санкции] влияли главным образом на Россию. Однако мы признаем, что эти санкции будут иметь и глобальные последствия", - заявила Йеллен в среду в интервью Agence France-Presse (AFP). Глава Минфина США также уточнила, что при содействии европейских партнеров готовится "пакет санкций", направленный против людей и компаний в финансовом секторе, а также, вероятнее всего, затрагивающий "контроль над экспортом".

При этом Йеллен также упомянула опасения, связанные с возможным влиянием санкций на энергетические рынки, учитывая важную роль России как поставщика нефти и газа. По ее словам, Вашингтон работает со своими союзниками, чтобы "как можно лучше" защитить их от возможных последствий.

При этом, комментируя предстоящую поездку вице-президента США Камалы Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности, министр заявила, что никаких конкретных американских предложений, призванных смягчить для Евросоюза последствия возможного введения Западом новых санкций в отношении России, не подготовлено.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 17.02.2022
В Москве выявили 9 705 заразившихся коронавирусом за сутки
0
16
12:05 17.02.2022
Группа нелегальных мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу
0
164
12:00 17.02.2022
В России выявили 180 622 случая заражения коронавирусом за сутки
0
55
11:32 17.02.2022
Великобритания намерена отменить программу "золотых виз" - FT
0
119
11:05 17.02.2022
Число бюджетных мест в вузах РФ вырастет на 11,5 тысяч
0
151
11:00 17.02.2022
Вашингтон ведет кампанию по дезинформации общественного мнения — СМИ КНР
0
155
10:37 17.02.2022
Сбер стал лучшим работодателем России
0
234
10:32 17.02.2022
Онкозаболевания остаются в числе самых частых причин смерти в России — Голикова
0
190
10:20 17.02.2022
РПЦ напоминает африканцам о прекрасных годах Советского Союза
0
210
10:05 17.02.2022
Борщевой набор подорожал вдвое за пять лет
0
232

Возврат к списку