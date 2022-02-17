Санкции против России будут иметь "глобальные последствия" - Минфин США
11:20 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что санкции против России в случае гипотетического вторжения на Украину будут иметь "глобальные последствия".
"Очевидно, что мы хотим, чтобы [санкции] влияли главным образом на Россию. Однако мы признаем, что эти санкции будут иметь и глобальные последствия", - заявила Йеллен в среду в интервью Agence France-Presse (AFP). Глава Минфина США также уточнила, что при содействии европейских партнеров готовится "пакет санкций", направленный против людей и компаний в финансовом секторе, а также, вероятнее всего, затрагивающий "контроль над экспортом".
При этом Йеллен также упомянула опасения, связанные с возможным влиянием санкций на энергетические рынки, учитывая важную роль России как поставщика нефти и газа. По ее словам, Вашингтон работает со своими союзниками, чтобы "как можно лучше" защитить их от возможных последствий.
При этом, комментируя предстоящую поездку вице-президента США Камалы Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности, министр заявила, что никаких конкретных американских предложений, призванных смягчить для Евросоюза последствия возможного введения Западом новых санкций в отношении России, не подготовлено.
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