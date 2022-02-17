В Москве выявили 9 705 заразившихся коронавирусом за сутки
12:20 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 9 705 против 11 262 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
В относительном выражении прирост составил 0,37%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 642 619 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 85 против 87 днем ранее, до 40 358.
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