0
0
107
НОВОСТИ

Франция и ее союзники выводят войска из Мали

13:00 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция вместе с союзниками по международной антитеррористической операции «Такуба» объявила о скоординированном выводе войск с территории Мали на фоне разногласий с действующими властями страны. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, опубликованном в четверг.

«Из-за многочисленных препятствий со стороны переходных властей Мали Канада и европейские государства, действующие в рамках операции „Бархан“ и в составе оперативной группы „Такуба“, считают, что политические, оперативные и правовые условия более не способствуют эффективному продолжению их нынешней военной деятельности в рамках борьбы с терроризмом в Мали, и поэтому решили начать скоординированный вывод своих соответствующих военных средств, предназначенных для этих операций, с территории Мали», — указывается в заявлении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:37 17.02.2022
В Сбере объяснили заботой о людях признание банка лучшим работодателем России
0
44
13:32 17.02.2022
В Думу внесен законопроект, запрещающий руководителям госучреждений заниматься коммерцией
0
63
13:20 17.02.2022
Военные ЛНР в джентльменство не играют, ведется ответный огонь, заявили в республике
0
89
13:05 17.02.2022
Возраст рождения первенца в ближайшее время может приблизиться к 30 годам
0
117
12:32 17.02.2022
Президент Чехии назвал утверждения о «вторжении» РФ на Украину «конфузом» спецслужб США
0
209
12:20 17.02.2022
В Москве выявили 9 705 заразившихся коронавирусом за сутки
0
173
12:05 17.02.2022
Группа нелегальных мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу
0
314
12:00 17.02.2022
В России выявили 180 622 случая заражения коронавирусом за сутки
0
183
11:32 17.02.2022
Великобритания намерена отменить программу "золотых виз" - FT
0
252
11:20 17.02.2022
Санкции против России будут иметь "глобальные последствия" - Минфин США
0
276

Возврат к списку