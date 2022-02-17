Франция и ее союзники выводят войска из Мали
13:00 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция вместе с союзниками по международной антитеррористической операции «Такуба» объявила о скоординированном выводе войск с территории Мали на фоне разногласий с действующими властями страны. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, опубликованном в четверг.
«Из-за многочисленных препятствий со стороны переходных властей Мали Канада и европейские государства, действующие в рамках операции „Бархан“ и в составе оперативной группы „Такуба“, считают, что политические, оперативные и правовые условия более не способствуют эффективному продолжению их нынешней военной деятельности в рамках борьбы с терроризмом в Мали, и поэтому решили начать скоординированный вывод своих соответствующих военных средств, предназначенных для этих операций, с территории Мали», — указывается в заявлении.
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