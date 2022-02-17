Возраст рождения первенца в ближайшее время может приблизиться к 30 годам

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отсутствие условий для создания семьи приводит к тому, что родители откладывают рождение первого ребенка, в ближайшее время возраст рождения первенца может приблизиться к 30 годам. Об этом заявила в четверг председатель комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Изучив ситуацию, мы видим, что отсутствие работы, постоянного заработка, отсутствие жилья — среди основных причин отложить такой важный шаг [по вступлению в брак]. Как следствие, откладывается рождение детей. По прогнозам специалистов, в ближайшее время возраст первого рождения может приблизиться к 30 годам», — сказала Кузнецова на заседании комиссии.

Она привела данные исследований РАНХиГС, согласно которым 83% молодых людей считают, что самый благоприятный возраст для вступления в брак — до 25 лет. При этом только около 30% девушек вступают в брак во время учебы в вузе. «Мы видим, какая разница. Вступает в брак 30% девушек, а 83% молодых людей считают, что до 25 лет — это самый удачный возраст для вступления в брак. То есть остальные люди не могут себе позволить создание молодой семьи», — отметила Кузнецова, подчеркнув, что в «Единой России» понимают, насколько важна поддержка студенческих семей.

Говоря о проблемах демографии в России, она сообщила о снижении за последние пять лет рождаемости на 24,2%. «Все эти годы смертность превышает рождаемость. Если в 2016 году число родившихся превышало число умерших на пять тысяч человек, то сейчас число родившихся меньше на 688 тыс. Естественная убыль населения в 2021 году впервые перевалила за миллион. Последний раз показатель приближался к этому уровню в 2000 году», — сказала вице-спикер Госдумы, заметив, что на эти показатели повлияла в том числе и пандемия.

В числе проблем она назвала и увеличение числа разводов. «Большая доля разводов приходится на первые пять лет брака. Если посмотреть данные Росстата: в 2010 году на 100 браков приходилось 52 развода, в 2020 — уже 73, это больше, чем каждый второй», — сказала Кузнецова. Она добавила, что необходимо создать условия для преодоления этих вызовов.