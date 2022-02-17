0
0
62
НОВОСТИ

Военные ЛНР в джентльменство не играют, ведется ответный огонь, заявили в республике

13:20 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в джентльменство не играют и ведут ответный огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в четверг представитель республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

«Наши военные в джентльменство не играют. По всем огневым точкам противника ведется прицельный огонь. Каждая провокация пресекается. У нас есть средства для отрезвления зарвавшихся вояк», — написал он в телеграм-канале.

В четверг утром представительства ЛНР и ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о сильных обстрелах территорий республик со стороны ВСУ, в том числе из тяжелого вооружения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:37 17.02.2022
В Сбере объяснили заботой о людях признание банка лучшим работодателем России
0
44
13:32 17.02.2022
В Думу внесен законопроект, запрещающий руководителям госучреждений заниматься коммерцией
0
63
13:05 17.02.2022
Возраст рождения первенца в ближайшее время может приблизиться к 30 годам
0
117
13:00 17.02.2022
Франция и ее союзники выводят войска из Мали
0
136
12:32 17.02.2022
Президент Чехии назвал утверждения о «вторжении» РФ на Украину «конфузом» спецслужб США
0
209
12:20 17.02.2022
В Москве выявили 9 705 заразившихся коронавирусом за сутки
0
173
12:05 17.02.2022
Группа нелегальных мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу
0
314
12:00 17.02.2022
В России выявили 180 622 случая заражения коронавирусом за сутки
0
183
11:32 17.02.2022
Великобритания намерена отменить программу "золотых виз" - FT
0
252
11:20 17.02.2022
Санкции против России будут иметь "глобальные последствия" - Минфин США
0
276

Возврат к списку