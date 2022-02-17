Военные ЛНР в джентльменство не играют, ведется ответный огонь, заявили в республике

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в джентльменство не играют и ведут ответный огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в четверг представитель республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

«Наши военные в джентльменство не играют. По всем огневым точкам противника ведется прицельный огонь. Каждая провокация пресекается. У нас есть средства для отрезвления зарвавшихся вояк», — написал он в телеграм-канале.

В четверг утром представительства ЛНР и ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о сильных обстрелах территорий республик со стороны ВСУ, в том числе из тяжелого вооружения.