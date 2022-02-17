0
0
36
НОВОСТИ

В Думу внесен законопроект, запрещающий руководителям госучреждений заниматься коммерцией

13:32 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дума Астраханской области в четверг внесла в Госдуму законопроект, который запрещает руководителям государственных и муниципальных учреждений заниматься коммерческой деятельностью. Текст размещен в думской электронной базе.

Федеральный закон «О противодействии коррупции» предлагается дополнить положением, согласно которому «лица, замещающие должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, не вправе быть учредителями (участниками) иного юридического лица, занимать иные оплачиваемые должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях (кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности), заниматься предпринимательской деятельностью».

Как отмечено в пояснительной записке, «должностные обязанности руководителя государственного (муниципального) учреждения обусловлены интересами государства и муниципальных образований, исполнением публично значимых функций в социальных и иных сферах, освоением бюджетных средств, связаны со значительными коррупционными рисками».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:37 17.02.2022
В Сбере объяснили заботой о людях признание банка лучшим работодателем России
0
44
13:20 17.02.2022
Военные ЛНР в джентльменство не играют, ведется ответный огонь, заявили в республике
0
89
13:05 17.02.2022
Возраст рождения первенца в ближайшее время может приблизиться к 30 годам
0
117
13:00 17.02.2022
Франция и ее союзники выводят войска из Мали
0
136
12:32 17.02.2022
Президент Чехии назвал утверждения о «вторжении» РФ на Украину «конфузом» спецслужб США
0
209
12:20 17.02.2022
В Москве выявили 9 705 заразившихся коронавирусом за сутки
0
173
12:05 17.02.2022
Группа нелегальных мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу
0
314
12:00 17.02.2022
В России выявили 180 622 случая заражения коронавирусом за сутки
0
183
11:32 17.02.2022
Великобритания намерена отменить программу "золотых виз" - FT
0
252
11:20 17.02.2022
Санкции против России будут иметь "глобальные последствия" - Минфин США
0
276

Возврат к списку