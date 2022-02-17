В Думу внесен законопроект, запрещающий руководителям госучреждений заниматься коммерцией
13:32 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дума Астраханской области в четверг внесла в Госдуму законопроект, который запрещает руководителям государственных и муниципальных учреждений заниматься коммерческой деятельностью. Текст размещен в думской электронной базе.
Федеральный закон «О противодействии коррупции» предлагается дополнить положением, согласно которому «лица, замещающие должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, не вправе быть учредителями (участниками) иного юридического лица, занимать иные оплачиваемые должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях (кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности), заниматься предпринимательской деятельностью».
Как отмечено в пояснительной записке, «должностные обязанности руководителя государственного (муниципального) учреждения обусловлены интересами государства и муниципальных образований, исполнением публично значимых функций в социальных и иных сферах, освоением бюджетных средств, связаны со значительными коррупционными рисками».
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