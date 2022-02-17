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Патриарх Кирилл наградил орденом главу АП РФ Антона Вайно

14:12 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу Администрации президента РФ Антона Вайно в честь его 50-летия орденом преподобного Сергия Радонежского II степени.

«Трудясь на ответственном посту руководителя Администрации президента Российской Федерации, вы многое делаете для развития диалога традиционных религий нашей страны с институтами власти, вносите большой вклад в гармонизацию государственно-общественных отношений. <…> Во внимание к вашим заслугам и в связи со знаменательной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Сергия Радонежского (II степени)», — говорится в поздравлении, опубликованном в четверг на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Предстоятель Русской церкви отметил внимание Вайно к служению РПЦ. Патриарх также надеется, что совместные усилия органов федеральной и региональной власти, религиозного сообщества будут способствовать сбережению и консолидации народа и защите национальных интересов.

Глава Администрации президента РФ Антон Вайно родился 17 февраля 1972 года в г. Таллине Эстонской ССР (ныне Эстонская Республика). Назначен на должность 12 августа 2016 года, сменив на ней Сергея Иванова.

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