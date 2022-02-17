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НОВОСТИ

Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева награждена знаком Ассоциации банков России

14:57 17.02.2022

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Фото пресс-службы Новикомбанка
Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева награждена Серебряным знаком Ассоциации банков России (АБР). Об этом сообщил председатель совета АБР Анатолий Аксаков во время заседания президиума Ассоциации 16 февраля.

«Уверен, работа, которую вы активно проводите и в банке, и в Ассоциации будет и в дальнейшем приносить большие плоды для всего банковского сообщества», - отметил Анатолий Аксаков, объявив о награждении Елены Георгиевой.

Серебряный знак Ассоциации банков России – одна из главных наград банковского сектора. Она вручается руководителям и сотрудникам банков, научных и общественных организаций, федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти за вклад в развитие финансовой системы страны.

Ассоциация банков России является одним из наиболее авторитетных профессиональных объединений, успешно представляющих консолидированную позицию банковского сообщества в отношениях с органами власти и регулятором.

«Я благодарю Ассоциацию за высокую оценку моей деятельности и хочу подчеркнуть, что за решениями, принятыми в интересах развития банковской системы, стоит серьезная работа аппарата Ассоциации банков России, комитетов и комиссий, в которых эксперты Новикомбанка принимают активное участие. Мы выдвигаем свои инициативы и предложения, и таким образом вносим вклад в развитие рынка финансовых услуг», – отметила Елена Георгиева.

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