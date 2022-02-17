Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева награждена знаком Ассоциации банков России
14:57 17.02.2022
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Фото пресс-службы Новикомбанка
«Уверен, работа, которую вы активно проводите и в банке, и в Ассоциации будет и в дальнейшем приносить большие плоды для всего банковского сообщества», - отметил Анатолий Аксаков, объявив о награждении Елены Георгиевой.
Серебряный знак Ассоциации банков России – одна из главных наград банковского сектора. Она вручается руководителям и сотрудникам банков, научных и общественных организаций, федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти за вклад в развитие финансовой системы страны.
Ассоциация банков России является одним из наиболее авторитетных профессиональных объединений, успешно представляющих консолидированную позицию банковского сообщества в отношениях с органами власти и регулятором.
«Я благодарю Ассоциацию за высокую оценку моей деятельности и хочу подчеркнуть, что за решениями, принятыми в интересах развития банковской системы, стоит серьезная работа аппарата Ассоциации банков России, комитетов и комиссий, в которых эксперты Новикомбанка принимают активное участие. Мы выдвигаем свои инициативы и предложения, и таким образом вносим вклад в развитие рынка финансовых услуг», – отметила Елена Георгиева.
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