Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева награждена знаком Ассоциации банков России

14:57

Фото пресс-службы Новикомбанка



Председатель правления Новикомбанканаграждена Серебряным знаком Ассоциации банков России (АБР). Об этом сообщил председатель совета АБРво время заседания президиума Ассоциации 16 февраля.

«Уверен, работа, которую вы активно проводите и в банке, и в Ассоциации будет и в дальнейшем приносить большие плоды для всего банковского сообщества», - отметил Анатолий Аксаков, объявив о награждении Елены Георгиевой.

Серебряный знак Ассоциации банков России – одна из главных наград банковского сектора. Она вручается руководителям и сотрудникам банков, научных и общественных организаций, федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти за вклад в развитие финансовой системы страны.

Ассоциация банков России является одним из наиболее авторитетных профессиональных объединений, успешно представляющих консолидированную позицию банковского сообщества в отношениях с органами власти и регулятором.

«Я благодарю Ассоциацию за высокую оценку моей деятельности и хочу подчеркнуть, что за решениями, принятыми в интересах развития банковской системы, стоит серьезная работа аппарата Ассоциации банков России, комитетов и комиссий, в которых эксперты Новикомбанка принимают активное участие. Мы выдвигаем свои инициативы и предложения, и таким образом вносим вклад в развитие рынка финансовых услуг», – отметила Елена Георгиева.