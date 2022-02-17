Макрон утверждает, что критика Франции в соцсетях спонсируется в том числе из России

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с утверждением о спонсировании иностранными державами, в том числе Россией, распространения антифранцузских лозунгов в соцсетях.

«Я осведомлен о том, что происходит в соцсетях. Я могу констатировать, что многие из комментаторов, распространяющих антифранцузские заявления, — это активисты, которые спонсируются Россией и другими государствами», — утверждал он в четверг на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба Елисейского дворца.