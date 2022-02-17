Цена Urals впервые с 2014 года приблизилась к $100 за баррель

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе на торгах 16 февраля впервые с осени 2014 года превысила $99 за баррель, приблизившись к $100 за баррель, сообщили в международном ценовом агентстве Argus.

Стоимость Urals на северо-западе Европы (CIF Rotterdam) 16 февраля составила $96,49 за баррель. При этом в регионе Средиземноморья (CIF Augusta) стоимость российской смеси достигла $99,14 за баррель. Кроме того, стоимость североморского датированного сорта (индекс, рассчитываемый агентством Argus на основе цен пяти сортов нефти, добываемых в Северном море, — Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll) в среду превысила $100 за баррель.

В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне $44,2 за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин РФ в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.