Почти 70% покупок через SberPay совершаются в магазинах одежды и обуви
15:10 17.02.2022
Более чем две трети всех покупок по SberPay (67%) приходится на магазины одежды и обуви. Также в 2021 году популярными направления были: электроника и товары для дома (около 10%), а также оплата сервисов и услуги (около 9%).
«Сегодня SberPay продолжает набирать популярность у клиентов СберБанка. К нему уже подключилось больше 65 тыс. компаний по всей России, – сообщил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых. – Мы постоянно развиваем и расширяем партнерскую сеть. Мы видим, что клиенты все чаще пользуются таким способом оплаты в ретейле, а именно – в магазинах одежды и обуви. За прошлый год им воспользовалось более 12 млн человек. Средний чек по операции SberPay составляет 1,5 тыс. руб.».
Сервис запущен в мае в 2020 года. SberPay позволяет совершать покупки в интернете безопасным способом – все данные по карте остаются внутри СберБанка и не передаются другим участникам расчетов. Cервис предоставляется бесплатно всем пользователям СберБанк Онлайн и не требует установки каких-либо дополнительных программ на смартфон.
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