Число преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 6% в 2021 году

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранцы, включая мигрантов, совершили в 2021 году больше преступлений, чем в 2020 году. Такие данные в четверг на расширенной коллегии МВД РФ с участием президента Владимира Путина привел глава ведомства Владимир Колокольцев.

«Почти на 6% отмечается рост уголовных посягательств, совершенных иностранными гражданами. Зафиксированы групповые нарушения правопорядка, их участники привлечены к ответственности, приняты меры в виде выдворения и депортации», — сказал министр.