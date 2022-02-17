Лукашенко заявил, что если Запад будет атаковать Белоруссию, он будет «вечным президентом»
16:32 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что если Запад будет совершать нападки на республику, как в период выборов 2020 года, то он навсегда останется главой государства. Об этом сообщило агентство БелТА.
«Если вы [Запад] будете нас по-прежнему атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом», — сказал Лукашенко журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российских учений «Союзная решимость — 2022» на полигоне Осиповичский.
По его словам, он нигде не говорил, когда уйдет с поста президента. «Я говорил при каких условиях. Если Запад коллективный, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят», — сказал он.
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