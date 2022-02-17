Сбер присоединился к инициативе ВЭФ «Метрики капитализма всех заинтересованных сторон»

17:05

Сбер совместно со 100 глобальными компаниями мира присоединился к инициативе Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Метрики капитализма всех заинтересованных сторон» (Stakeholder Capitalism Metrics Initiative). Инициатива направлена на унификацию существующих стандартов ESG-отчетности, которая упростит оценку развития ESG-практик компаний из разных стран и отраслей.

Присоединившись к «Метрикам капитализма всех заинтересованных сторон» Сбер обязуется:

– продвигать дальнейшие усилия по созданию единого подхода к метрикам и отчетности в области ESG;

– публично поддерживать данную инициативу;

– применять метрики инициативы в своей отчетности и развивать свою отчетность в соответствии с международными трендами и регулированием.

Представители Сбера также вошли в мировое сообщество ESG-практиков, действующее в рамках инициативы на постоянной основе.

«Для Сбера присоединение к этой глобальной инициативе важно потому, что мы поддерживаем и разделяем видение и общую цель – содействие усилиям по созданию универсального подхода к показателям и отчетности ESG, – пояснила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. – Подход, разрабатываемый в рамках инициативы ВЭФ, позволит заинтересованным сторонам четко оценивать вклад компаний в ESG-преобразования в любых отраслях и странах, в которых они работают, используя прозрачные критерии, которые едины для всех. Именно поэтому мы присоединились к инициативе ВЭФа, чтобы содействовать выработке единого подхода к ESG-метрикам и отчетности на глобальном уровне. Мы видим, что Сбер может внести свой вклад, свою экспертизу в создание согласованной на мировом уровне системы показателей и отчетности в области ESG. Наши эксперты уже присоединились к этой работе вместе с мировым сообществом ESG-практиков. Нам есть чем поделиться с нашими коллегами».

«К инициативе ВЭФ присоединились более 100 мировых компаний, среди которых Enel, Total, Royal Dutch Shell, McKinsey, S&P, Schneider и др. Эти компании интегрируют показатели Stakeholder Capital Metrics в свои годовые отчеты. Сбер первым в России также включит данные метрики в свой Годовой отчёт, который будет опубликован этой весной, – добавила Татьяна Завьялова. – Сбер приглашен главой ВЭФа, и я хочу поблагодарить Клауса Шваба за эту инициативу и приглашение. Подобная инициатива – важная веха для того, чтобы минимизировать негативное воздействие человека на окружающую среду посредством развития социальной и управленческой ответственности».

«Для компаний наступил решающий момент, чтобы активно формировать четкие, последовательные и всеобъемлющие отчеты по ESG вопросам, – отметил руководитель направления ESG и институциональных сообществ Всемирного экономического форума Рамия Кришнасвами. – Понимая это, Всемирный экономический форум учредил инициативу Stakeholder Capitalism Metrics, которая должна определить универсальные и общие стандарты ESG-отчетности для всех заинтересованных сторон во всем мире. Для нас крайне важно заручиться поддержкой бизнеса в этом вопросе, и мы рады, что Сбер, крупнейший финансовый институт в России и Восточной Европе, присоединился к нашей инициативе и привержен этой цели. Мы рады, что Сбер обладает нужными компетенциями и опытом, и надеемся, что они будут задействованы в разработке стандартов, особенно благодаря растущему мировому сообществу ESG-специалистов Форума, которое насчитывает более 250 экспертов».

Инициатива «Метрики капитализма всех заинтересованных сторон» направлена на унификацию существующих стандартов ESG-отчетности, которая упростит оценку приверженности ESG-повестке компаний из разных стран и отраслей. Год назад при содействии специалистов компаний Deloitte, EY, KPMG и PwC ВЭФ опубликовал набор универсальных и не привязанных к конкретной отрасли показателей капитализма всех заинтересованных сторон (Stakeholder Capitalism Metrics, SCM), согласованных с программой устойчивого развития ООН до 2030 года по экологическим, социальным и управленческим темам, которые лидеры отрасли сочли актуальными. Показатели капитализма всех заинтересованных сторон основаны на известных и принятых стандартах. Одобрение такого набора показателей более чем 100 мировыми компаниями и импульс, созданный этой инициативой, активизировали международные усилия по коллективному согласованию на глобальном уровне системы стандартов и отчетности в области ESG.

В декабре 2021 года на 26-й Конференции сторон (КС-26) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Фонд международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) объявил об учреждении Международного совета по стандартам отчетности устойчивого развития (ISSB). Фонд МСФО курирует Совет по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО), который предоставляет основу для стандартов финансового учета в более чем 140 юрисдикциях. Предполагается, что Международный совет по стандартам отчетности устойчивого развития будет работать в тесном контакте с Международным советом по стандартам бухгалтерского учета.