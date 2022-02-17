Заместитель посла США в Москве Барт Горман был выслан из России
17:02 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство США в РФ сообщило ТАСС, что заместитель американского посла в Москве Барт Горман был выслан из России.
«Мы можем подтвердить, что Россия выслала заместителя главы диппредставительства США Барта Гормана, который являлся вторым лицом посольства и одним из ключевых сотрудников его команды», — указали в четверг в посольстве.
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