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Фигуристка Щербакова завоевала золото Олимпийских игр в Пекине, Валиева — четвертая

17:17 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 255,95 балла.

Серебро завоевала россиянка Александра Трусова (251,73), бронзу — японка Каори Сакамото (233,13). Россиянка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, стала четвертой (224,09).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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