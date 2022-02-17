Фигуристка Щербакова завоевала золото Олимпийских игр в Пекине, Валиева — четвертая
17:17 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 255,95 балла.
Серебро завоевала россиянка Александра Трусова (251,73), бронзу — японка Каори Сакамото (233,13). Россиянка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, стала четвертой (224,09).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
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