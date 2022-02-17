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США не отреагировали на предложение РФ вернуть ядерное оружие на свою территорию — МИД

17:40 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не отреагировали на предложение РФ вернуть ядерное оружие на свою территорию и отказаться от его дальнейшего развертывания вне ее пределов и ограничились предложением заняться решением проблемы нестратегического ядерного оружия без учета особенностей его расположения. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте МИД РФ документе с содержанием российской реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

«В своем документе США не стали реагировать на такой элемент пакета предложенных нами мер, как вывод на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказ от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории, и ограничились упоминанием необходимости заняться на площадке стратегического диалога решением проблемы нестратегического ядерного оружия без учета особенностей его дислокации и иных факторов, влияющих на безопасность сторон», — отметили в документе.

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