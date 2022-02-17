Официальный сайт МИД РФ "лег" после публикации документа с реакцией Москвы на ответы США

18:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный сайт Министерства иностранных дел России перестал работать в четверг после публикации одиннадцатистраничного документа с реакцией Москвы на ответы США по российским предложениям о гарантиях безопасности, убедился корр. ТАСС.

При попытке открыть сайт ведомства пользователь получает сообщение о том, что страница недоступна.

В 17:00 мск российское дипведомство разместило на своем сайте полный текст ответа, который был также передан послу США в Москве Джону Салливану.