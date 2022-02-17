Путин: Послание Федеральному собранию - это обещание каких-то "коврижек"...

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послание Федеральному собранию — не просто «обещание коврижек», а демонстрация направления развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.

«Послание Федеральному собранию — это не просто выступление главы государства перед страной, перед народом и обещание каких-то коврижек, дополнительных льгот и решений социальных проблем в широком смысле этого слова», — сказал Путин.

В связи с этим президент обратился к участникам совещания: «Мы должны показать направление развития страны, ее экономики и ту базу, на которой мы, конечно же, будем решать главную задачу повышения благосостояния наших граждан». «Это самое важное», — указал глава государства.

По его словам, очевидно, что между принятием решения о запуске того или иного проекта и его непосредственной реализацией проходит определенное время. «Нужно своевременно принимать решения, иначе некоторые проекты мы вообще не запустим либо не дождемся их окончания», — обратил внимание президент.