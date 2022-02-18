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НОВОСТИ

Сбер повысил ставки по вкладам

08:20 18.02.2022

Сбербанк улучшил условия для клиентов по некоторым вкладам. С 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка – СберВкладу и СберВкладу Прайм: рост составил 1 и 1,5 п. п. соответственно. Теперь максимальная доходность (с учетом капитализации процентов) по СберВкладу Прайм составит 9,5%.

Также улучшены условия по вкладу Промо Управляй, повышение составило от 1,05 до 1,25 п.п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.

«Мы тщательно следим за тем, чтобы и вклады, и любые другие продукты Сбера не просто отвечали рыночным реалиям, но и обеспечивали нашим клиентам наилучшие условия, – подчеркнул директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – СберВклад и СберВклад Прайм – наши самые популярные депозитные продукты, а с учетом повышения ставок они становятся еще более выгодными, а значит, и более востребованными».

СберВклад объединяет сразу несколько преимуществ: проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок хранения средств клиент может установить свой – с точностью до дня. А СберВклад Прайм обеспечивает еще более высокую ставку и является лучшим выбором для владельцев годовой подписки СберПрайм+ .

Ранее 15 февраля президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что в ближайшее время банк пересмотрит ставки по депозитам в связи с повышением Банком России ключевой ставки на 100 базисных пунктов в феврале. Повышенные ставки по вкладам в Сбере вступили в силу 18 февраля.

Подробнее о СберВкладе – на сайте банка.

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