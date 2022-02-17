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В московской подземке двое пассажиров избили двух полицейских

23:00 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два пассажира Московского метро на станции «Тульская» избили двух полицейских в ответ на требование пройти в комнату полиции для установления личности. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, вечером 17 февраля на станции „Тульская“ Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена один из подозреваемых на законные требования представителей власти проследовать в комнату полиции для установления его личности ответил категорическим отказом, после чего начал толкать и замахиваться руками на сотрудников полиции», — сообщила Иванова. По ее словам, «второй подозреваемый с целью воспрепятствовать законным действиям сотрудников правоохранительных органов умышленно нанес одному полицейскому удар ногой» по телу, а другому несколько ударов рукой по голове, после чего скрылся.

Подозреваемый 2000 года рождения задержан на месте.

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