В московской подземке двое пассажиров избили двух полицейских
23:00 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По данным следствия, вечером 17 февраля на станции „Тульская“ Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена один из подозреваемых на законные требования представителей власти проследовать в комнату полиции для установления его личности ответил категорическим отказом, после чего начал толкать и замахиваться руками на сотрудников полиции», — сообщила Иванова. По ее словам, «второй подозреваемый с целью воспрепятствовать законным действиям сотрудников правоохранительных органов умышленно нанес одному полицейскому удар ногой» по телу, а другому несколько ударов рукой по голове, после чего скрылся.Подозреваемый 2000 года рождения задержан на месте.
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