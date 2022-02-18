Заявление России об отводе войск от границ Украины в США сочли уловкой - WP

09:00 Источник: Газета.Ru

Власти США обладают разведданными о том, что отвод российских войск с учений, в том числе от западных границ, является «уловкой» для того, чтобы ввести Соединенные Штаты и другие страны «в заблуждение». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на четырех неназванных чиновников.

По словам одного из них, Вашингтон обладает «достоверной информацией» о том, что заявления России являются частью дезинформации. Два других собеседника издания рассказали о дополнительных разведданных, которые свидетельствуют о предполагаемом «намерении» России инсценировать химическую атаку на местных жителей и обвинить в этом американцев.

Источники WP утверждают, что Россия по-прежнему наращивает военные силы на границе с Украиной на фоне усиливающихся обстрелов на востоке страны. Помимо этого, Вашингтон обеспокоен российско-белорусскими учениями «Союзная решимость» на территории республики, которые проходят «на доступном расстоянии от украинской границы». По данным разведки, эти маневры могут использоваться как прикрытие для нападения на Украину, заключает газета. Газета.Ru