Россия вторгалась в Восточную Европу - постпред США в ООН

09:05 Источник: Газета.Ru

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, аргументируя российские планы по «нападению» на Украину, в интервью CNN заявила о том, что Россия «вторгалась в другие части Восточной Европы», не уточнив при этом, о каких регионах идет речь. Расшифровку интервью опубликовало постпредство США при ООН.

Ведущий рассказал, что его знакомые украинцы в США не верят в то, что Россия собирается начать полномасштабное вторжение на Украину, такого же мнения, по его словам, придерживаются его коллеги на востоке Украины.

«В чем здесь нестыковка?» — задался вопросом он.

В ответ на это Томас-Гринфилд отметила, что происходящее вокруг Украины интерпретируется по-разному.

«Но это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — сказала она.

При этом дипломат подчеркнула, что если российское «вторжение» все-таки не произойдет, то это будет значить, что американские дипломатические усилия возымели действие. Газета.Ru