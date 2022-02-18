Исполком МОК начал решать вопрос об участии несовершеннолетних в Олимпийских играх
09:20 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) приступил к решению вопроса об участии несовершеннолетних спортсменов в Олимпийских играх. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции президент МОК Томас Бах.
«Да, есть вопросы, которые надо решать. Это касается, прежде всего, вопроса, связанного с участием несовершеннолетних в соревнованиях взрослых. Мы начали с исполнительном комитете МОК думать об этом», — сказал Бах.
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