Исполком МОК начал решать вопрос об участии несовершеннолетних в Олимпийских играх

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) приступил к решению вопроса об участии несовершеннолетних спортсменов в Олимпийских играх. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции президент МОК Томас Бах.

«Да, есть вопросы, которые надо решать. Это касается, прежде всего, вопроса, связанного с участием несовершеннолетних в соревнованиях взрослых. Мы начали с исполнительном комитете МОК думать об этом», — сказал Бах.