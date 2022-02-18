Зеленский своими высказываниями фактически отказывается от Минских соглашений — Володин

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский своими высказываниями об исключении прямых переговоров Киева с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) фактические отказывается от выполнения Минских соглашений. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу.

«Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками. Местные выборы, политическое урегулирование — вопросы, которые невозможно решить без согласования с представителями народных республик. Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы?» — написал он в своем телеграм-канале.

«Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских договоренностей», — подчеркнул председатель Госдумы.