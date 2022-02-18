Зеленский своими высказываниями фактически отказывается от Минских соглашений — Володин
09:32 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский своими высказываниями об исключении прямых переговоров Киева с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) фактические отказывается от выполнения Минских соглашений. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу.
«Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками. Местные выборы, политическое урегулирование — вопросы, которые невозможно решить без согласования с представителями народных республик. Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы?» — написал он в своем телеграм-канале.
«Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских договоренностей», — подчеркнул председатель Госдумы.
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