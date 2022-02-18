Ответственность за позднюю проверку допинг-пробы Валиевой лежит на РУСАДА — WADA
10:00 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ответственность за позднюю проверку допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой в стокгольмской лаборатории лежит на Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), поскольку оно не пометило ее образец как приоритетный. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«Что касается задержки между взятием пробы и сообщением антидопинговой лаборатории в Стокгольме о положительном результате теста, как было заявлено 14 февраля, WADA вновь заявляет, что явная ответственность лежит на РУСАДА, которое не обеспечило эффективную поддержку связи с лабораторией для обеспечения своевременного анализа проб, особенно в преддверии крупного события. К сожалению, РУСАДА не отметило высокий приоритет образца, несмотря на то, что лаборатория сообщила о задержках, вызванных вспышкой коронавируса среди ее сотрудников».
Ранее РУСАДА заявляло, что проба была доставлена в достаточный для проверки срок и агентство получило уведомление о выполнении анализа в приоритетном порядке.
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