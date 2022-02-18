СМИ США сообщили об отставании страны в разработке подлодок с гиперзвуковыми ракетами
10:05 18.02.2022 Источник: Газета.Ru
Американские атомные подводные лодки типа «Вирджиния» варианта «Блок V» можно сравнить с российскими субмаринами проекта «Ясень-М». Об этом сообщает американское издание 19FortyFive.
В статье говорится, что эта подлодка США станет самой мощной субмариной страны и, вероятно, лучшей в истории. «Вирджиния Блок V» имеет чрезвычайно малую гидроакустическую заметность и улучшенную систему управления.
При этом российские субмарины раньше американской версии оснащают гиперзвуковыми ракетами.
«Американцы сильно отстают, поскольку самое раннее гиперзвуковое оружие подводного базирования «Блок V» получит в конце десятилетия», — говорится в публикации. Газета.Ru
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