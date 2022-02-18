У берегов Греции загорелся итальянский паром

10:32 Источник: Русская служба Би-би-си

Итальянский паром Euroferry Olympia загорелся в Ионическом море неподалеку от побережья греческого острова Корфу. По предварительным данным, всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. По данным AFP, на борту судна находились 237 пассажиров и 51 член экипажа.

Лайнер совершал рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи.

Инцидент произошел вскоре после отправления. Судно встало к северу от острова Корфу и к западу от побережья Албании. В этом месте проходит оживленный морской транспортный коридор между Грецией и Италией.

Как сообщает греческий телеканал MEGA, после возгорания капитан судна запросил эвакуацию. Что стало причиной пожара, неизвестно. На месте находятся три корабля ВМС Греции, буксир и другие суда. Русская служба Би-би-си



