0
0
117
НОВОСТИ

У берегов Греции загорелся итальянский паром

10:32 18.02.2022 Источник: Русская служба Би-би-си

Итальянский паром Euroferry Olympia загорелся в Ионическом море неподалеку от побережья греческого острова Корфу. По предварительным данным, всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. По данным AFP, на борту судна находились 237 пассажиров и 51 член экипажа.

Лайнер совершал рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи.

Инцидент произошел вскоре после отправления. Судно встало к северу от острова Корфу и к западу от побережья Албании. В этом месте проходит оживленный морской транспортный коридор между Грецией и Италией.

Как сообщает греческий телеканал MEGA, после возгорания капитан судна запросил эвакуацию. Что стало причиной пожара, неизвестно. На месте находятся три корабля ВМС Греции, буксир и другие суда.  Русская служба Би-би-си


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

11:05 18.02.2022
Бах заявил, что у него нет уверенности в том, что окружение Валиевой заслуживает доверия
0
37
11:00 18.02.2022
Суд в Индии приговорил 38 человек к смертной казни за организацию терактов в 2008 году
0
48
10:20 18.02.2022
США разжигает украинский конфликт, чтобы не допустить сближения РФ с Европой - Global Times
0
131
10:05 18.02.2022
СМИ США сообщили об отставании страны в разработке подлодок с гиперзвуковыми ракетами
0
147
10:00 18.02.2022
Ответственность за позднюю проверку допинг-пробы Валиевой лежит на РУСАДА — WADA
0
159
09:32 18.02.2022
Зеленский своими высказываниями фактически отказывается от Минских соглашений — Володин
0
206
09:20 18.02.2022
Исполком МОК начал решать вопрос об участии несовершеннолетних в Олимпийских играх
0
227
09:05 18.02.2022
Россия вторгалась в Восточную Европу - постпред США в ООН
0
260
09:00 18.02.2022
Заявление России об отводе войск от границ Украины в США сочли уловкой - WP
0
225
08:20 18.02.2022
Сбер повысил ставки по вкладам
0
331

Возврат к списку