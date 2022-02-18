Суд в Индии приговорил 38 человек к смертной казни за организацию терактов в 2008 году

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальный суд в индийском городе Ахмадабад приговорил в пятницу к смертной казни 38 человек, признанных виновными в организации и проведения серии терактов в этом городе в 2008 году, жертвами которых стали более 50 человек. Об этом сообщает телеканал Эн-ди-ти-ви.

8 февраля суд штата Гуджарат (крупнейшим городом которого является Ахмадабад) признал виновными 49 обвиняемых и оправдал 28 человек по этому делу. В пятницу решение специального суда, который рассматривает дела, связанные с экстремизмом и терроризмом, завершило процесс по делу, расследование которого продолжалось 13 лет — до сентября прошлого года.

Теракт 26 июля 2008 года в Ахмадабаде представлял собой серию из 21 взрыва бомб на улицах, площадях и даже в больницах города, которые прогремели в течение 70 минут. Были убиты 56 человек и порядка 250 получили ранения. Ответственность тогда взяла на себя группировка «Харкат-уль-Джихад-аль-Ислами». Но, по данным полиции, к этим терактам были причастны лица, связанные с радикалами из группировок «Индийские моджахеды» и «Движение исламских студентов Индии».