Бах заявил, что у него нет уверенности в том, что окружение Валиевой заслуживает доверия

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах был неприятно удивлен тем, как холодно окружение российской фигуристки Камилы Валиевой встретило спортсменку после неудачного проката в произвольной программе одиночного турнира на Играх в Пекине. Об этом Бах заявил журналистам на пресс-конференции.

15-летняя Валиева в четверг заняла итоговое четвертое место в личном первенстве. По итогам короткой программы россиянка была первой.

«Я видел, как сопровождающие, самые близкие люди ее встречали, — сказал Бах. — У меня даже мурашки по коже шли, мне было даже холодно смотреть на это. Вместо того, чтобы ее приободрить и попытаться помочь ей, я видел, что вокруг нее такая атмосфера холода образовалась. Должен сказать, я был очень встревожен, когда смотрел соревнования по телевизору, мы видели, как она борется, пытаясь собраться с духом, было видно, какое огромное психическое давление она испытывает, возможно, она предпочла бы оставить эту историю позади».

«Если бы вы интерпретировали язык тела, впечатление стало бы еще более гнетущим, — отметил глава МОК. — В этом чувствовалось пренебрежение. Как ты можешь быть так холоден со своим спортсменом? Было страшно смотреть на то, как ее окружение ее встретило, показалось, что очень холодно, в то время как ей требовалось утешение или помощь».

Серебро в личном турнире завоевала Александра Трусова, которая сразу после окончания соревнований расплакалась в микст-зоне и прошла мимо журналистов, твердя о несправедливом результате и заявив, что больше не выйдет на лед. «Когда я прочитал комментарии Трусовой, то подумал, что впечатление, которое у меня сложилось вчера вечером, не было таким уж неправильным. У меня нет уверенности в том, что ближайшее окружение Камилы действительно заслуживает доверия: ни в отношении того, что происходило в прошлом, ни в том, что касается будущего», — добавил Бах.

«Каким образом мы можем решать такие вопросы, как относиться к несовершеннолетней спортсменке, когда она находится под таким огромным психологическим давлением? Я могу только пожелать Камиле, чтобы ее семья, ее друзья поддержали ее по-настоящему», — заключил президент МОК.