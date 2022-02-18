ВСУ разместили гаубицы и танки у населенного пункта в нарушение договоренностей — ЛНР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили гаубицы и танки в районе населенного пункта в нарушение дополнительных мер по контролю за перемирием в Донбассе. Об этом сообщило в пятницу управление Народной милиции Луганской народной республике в своем телеграм-канале.

«По данным отчета Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 17.02.2022 года, в нарушении третьего пункта дополнительных мер [по контролю за перемирием] было зафиксировано размещение четырех самоходных гаубиц 2С1 „Гвоздика“ и трех танков Т-64 в районе населенного пункта Новоайдар в зоне ответственности 570-й бригады [ВСУ]», — говорится в сообщении Народной милиция ЛНР.

Кроме того, с целью недопущения вскрытия наблюдателями СММ ОБСЕ размещенной в районах населенных пунктов Боброво, Муратово, Капитаново и Золотое боевой техники украинские силовики применили станции «Буковель-АД» для подавления сигналов управления беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ, отметили в Народной милиции.