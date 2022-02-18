Британский колумнист Bloomberg назвал Германию "слабым звеном" Запада
12:00 18.02.2022 Источник: Газета.Ru
Колумнист агентства Bloomberg из Великобритании Макс Гастингс в своей публикации назвал Германию «слабым звеном» среди Запада в связи с ее независимой позицией.
Гастингс назвал запоздалым заявление канцлера Германии Олафа Шольца об остановке газопровода «Северный поток — 2» в случае эскалации конфликта на Украине, и объяснил это якобы «зависимостью» Германии от Москвы. Также Гастинг пустился в исторические рассуждения, заявив, что предшественник Германии — Пруссия — была самым агрессивным государством Европы.
«Тем не менее сегодня Германия, наследница Пруссии, является слабым звеном, которое препятствует любым попыткам укрепить оборону и безопасность Европы», — пишет Гастингс.
Он также обвинил европейских членов НАТО в попытке переложить на Соединенные Штаты ответственность по укреплению обороноспособности. Газета.Ru
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