Британский колумнист Bloomberg назвал Германию "слабым звеном" Запада

12:00 Источник: Газета.Ru

Колумнист агентства Bloomberg из Великобритании Макс Гастингс в своей публикации назвал Германию «слабым звеном» среди Запада в связи с ее независимой позицией.

Гастингс назвал запоздалым заявление канцлера Германии Олафа Шольца об остановке газопровода «Северный поток — 2» в случае эскалации конфликта на Украине, и объяснил это якобы «зависимостью» Германии от Москвы. Также Гастинг пустился в исторические рассуждения, заявив, что предшественник Германии — Пруссия — была самым агрессивным государством Европы.

«Тем не менее сегодня Германия, наследница Пруссии, является слабым звеном, которое препятствует любым попыткам укрепить оборону и безопасность Европы», — пишет Гастингс.

Он также обвинил европейских членов НАТО в попытке переложить на Соединенные Штаты ответственность по укреплению обороноспособности. Газета.Ru