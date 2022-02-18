Число выявленных в РФ с начала пандемии случаев заражения коронавирусом превысило 15 млн
11:32 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 180 071, до 15 020 573, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,21%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 198 369 против 185 082 днем ранее. Всего с начала пандемии уже зарегистрировали 12 026 844 случая выздоровления.Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 784, до 343 957. Днем ранее было зарегистрировано 790 летальных исходов.
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