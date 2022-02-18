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НОВОСТИ

В Москве выявили 8 308 заразившихся коронавирусом за сутки

12:05 18.02.2022

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 8 308 против 9 705 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу .

В относительном выражении прирост составил 0,31%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 650 927 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 86 против 85 днем ранее, до 40 444.

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