Сбер: Молодежь от 18 до 21 года чаще оформляет ипотеку на готовое жилье
11:25 18.02.2022
В сентябре 2021 года Сбер снизил минимальный возраст заемщиков по ипотеке. Теперь получить кредит на жилье можно с 18 лет — ранее минимальный возраст заемщиков составлял 21 год. За время действия условий более тысячи человек смогли оформить такой кредит на сумму более 2,8 млрд руб. В большинстве сделок ипотека оформлена на готовое жилье.
Наибольшее количество сделок было заключено в следующих регионах: Московская область, Уфа, Екатеринбург, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск. Программа является востребованной в большей степени среди женщин (66%). Основная доля заемщиков не состоит в браке (82%).
«Наиболее привлекательной ипотечной программой для молодежи в возрасте от 18 до 21 года является «Приобретение готового жилья», – рассказал Николай Васев, вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка. – Заемщики такого возраста отказывается от перспективы приобретения нового жилья и возможности обустройства «под себя», в пользу высокой скорости переезда, отсутствия дополнительных трудно прогнозируемых расходов: закупка материалов, поиск подрядчиков. Мы постоянно улучшаем условия жилищных кредитов и уверены, что снижение возраста заемщиков поможет молодежи осуществить свою мечту о собственной квартире. Учитывая положительную динамику с сентября по декабрь 2021 года, можно предположить, что количество сделок продолжит увеличиваться».
Молодым людям доступны сразу две ипотечные программы – «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Подать заявку можно в любой точке России, в том числе онлайн на Домклик.
Условия выдачи ипотечных кредитов для молодых людей такие же, как и для более взрослой аудитории. Процентная ставка в первый год кредита – от 0,1%, первоначальный взнос – от 10%, срок кредита – до 30 лет. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб., максимальная – 100 млн руб. Стаж на текущем месте работы – не менее трех месяцев.
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