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Большинство школьников Южной Кореи поддерживает объединение с КНДР — опрос

12:32 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть из десяти (61,2%) учащихся школ Южной Кореи уверены в необходимости объединения с КНДР, однако число противников этой идеи растет несколько лет подряд и на этот раз составило 25%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованные Министерством объединения в пятницу.

В онлайн-опросе приняли участие 72 524 респондента, включая учеников младшей, средней и старшей школы, несколько тысяч учителей. Исследование проводилось в конце 2021 года.

Доля учащихся, заявивших о необходимости объединения Корейского полуострова, в 2019 составила 55,5%, в 2020 году — 62,4%, в 2021 году — 61,2%. Наиболее частое обоснование такой точки зрения в нынешнем исследовании — «снижение угрозы войны» (27,2%), общее этническое происхождение (25,5%).

Доля противников идеи воссоединения двух стран растет три года подряд — в 2019 году она составляла 19,4%, в 2020 году — 24,2%, в 2021 году — 25%. В качестве аргументации своей позиции школьники ссылаются на возможные экономические трудности, которые могут возникнуть в результате объединения, на это указали 29,8% опрошенных. Еще 25,5% опасаются социальных проблем.

Больше половины всех опрошенных (52,6%) видят в Пхеньяне партнера, что на два процентных пункта меньше, чем в прошлом исследовании. Угрозу в КНДР видят 27,1% учащихся школ, доля таких респондентов увеличилась почти на три процентных пункта.

Почти треть респондентов (30,2%) не может охарактеризовать отношения между Сеулом и Пхеньяном как мирные, доля опрошенных с таким ответом уменьшилась по сравнению с предыдущими результатами на пять процентных пунктов. Каждый пятый (21,1%) в 2021 году согласился с утверждением о мирном характере отношений двух стран Корейского полуострова, зафиксирован рост числа опрошенных с таким ответом.

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